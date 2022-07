Speranza tenta il blitz: un’infornata di nomine in extremis al ministero. Ma il blitz gli rimane di traverso (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roberto Speranza non demorde e, a governo in carica per gli affari correnti, lui cerca di tentare un estremo blitz. Avrebbe tutta l’intenzione di nominare in estremis, a fine mandato, un bel gruppo di dirigenti al ministero della Salute. “Questi ultimi sessanta giorni al ministero della Salute si stanno facendo concitati, col signor titolare del dicastero impegnatissimo nella propria campagna elettorale”, scrive Libero oggi in edicola. Il ministro della Salute è impegnatissimo nel voler procedere alla grande ammucchiata di sinistra. E’, infatti, uno dei principali sponsor del ritorno nella coalizione del Movimento 5 Stelle. Cosa c’è di meglio che condire la sua personale campagna elettorale tentando un valzer di nomine per il suo dicastero? Le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Robertonon demorde e, a governo in carica per gli affari correnti, lui cerca dire un estremo. Avrebbe tutta l’intenzione di nominare in estremis, a fine mandato, un bel gruppo di dirigenti aldella Salute. “Questi ultimi sessanta giorni aldella Salute si stanno facendo concitati, col signor titolare del dicastero impegnatissimo nella propria campagna elettorale”, scrive Libero oggi in edicola. Il ministro della Salute è impegnatissimo nel voler procedere alla grande ammucchiata di sinistra. E’, infatti, uno dei principali sponsor del ritorno nella coalizione del Movimento 5 Stelle. Cosa c’è di meglio che condire la sua personale campagna elettoralendo un valzer diper il suo dicastero? Le ...

