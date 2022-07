Spaventoso incendio sull’A1: paura per le abitazioni, fiamme minacciano anche bombolone GPL (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma continua a bruciare. Dopo l’incendio scoppiato a Torvaianica, l’ennesimo rogo è divampato invece a ridosso dell’A1. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco. Si segnalano disagi alla viabilità e ai residenti della zona in quanto le fiamme si sono purtroppo estese anche a ridosso delle abitazioni. Leggi anche: Maxi incendio ad Aprilia: a fuoco una discarica abusiva, aria irrespirabile e oltre 12 ore di operazioni incendio a ridosso dell’autostrada: i fatti L’incendio è divampato questa mattina poco dopo le 9. In questo frangente, diverse squadre dei vigili del fuoco e il Dos stanno operando senza sosta allo spegnimento di un grosso incendio boschivo partito a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma continua a bruciare. Dopo l’scoppiato a Torvaianica, l’ennesimo rogo è divampato invece a ridosso dell’A1. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco. Si segnalano disagi alla viabilità e ai residenti della zona in quanto lesi sono purtroppo estesea ridosso delle. Leggi: Maxiad Aprilia: a fuoco una discarica abusiva, aria irrespirabile e oltre 12 ore di operazionia ridosso dell’autostrada: i fatti L’è divampato questa mattina poco dopo le 9. In questo frangente, diverse squadre dei vigili del fuoco e il Dos stanno operando senza sosta allo spegnimento di un grossoboschivo partito a ...

EugenioGiani : ??L'#incendio continua a divorare i boschi in modo spaventoso a causa del vento, ad ora 365 ettari in fiamme a… - CorriereCitta : Spaventoso incendio sull’A1: paura per le abitazioni, fiamme minacciano anche bombolone GPL - sardanews : Quartu, spaventoso incendio alle porte della città: fiamme e fumo tra viale Marconi e via Bizet (VIDEO) - zazoomblog : Spaventoso incendio a Castel Romano: le fiamme minacciano il parco Cinecittà World (FOTO) - #Spaventoso #incendio… - CorriereCitta : Spaventoso incendio a Castel Romano: le fiamme minacciano il parco Cinecittà World (FOTO) -