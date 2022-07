Spalletti: “Abbiamo tutti delle responsabilità. Kim? C’è una cosa che fa alla perfezione” (Di mercoledì 27 luglio 2022) È terminato il match amichevole tra Napoli e Adana Demirspor, le due compagini non vanno oltre il pareggio: la partita termina con il risultato di 2-2. Napoli-AdanaÈ stato un match equilibrato, nel primo tempo il Napoli ha tenuto bene il campo è mancato però il guizzo decisivo per il gol. Nel secondo tempo invece, i turchi hanno conquistato campo e, grazie anche ad alcuni errori banali del Napoli, sono riusciti a mettere in difficoltà i partenopei. Al termine della partita, come di consueto, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della radio ufficiale, di seguito le sue parole: SpallettiSul match: “Ci sono stati questi due episodi dei rigori. Noi Abbiamo un po’ di responsabilità. Tutto abbastanza bene. Mi aspettavo di più nella qualità palla al piede sulla trequarti. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) È terminato il match amichevole tra Napoli e Adana Demirspor, le due compagini non vanno oltre il pareggio: la partita termina con il risultato di 2-2. Napoli-AdanaÈ stato un match equilibrato, nel primo tempo il Napoli ha tenuto bene il campo è mancato però il guizzo decisivo per il gol. Nel secondo tempo invece, i turchi hanno conquistato campo e, grazie anche ad alcuni errori banali del Napoli, sono riusciti a mettere in difficoltà i partenopei. Al termine della partita, come di consueto, Lucianoha parlato ai microfoni della radio ufficiale, di seguito le sue parole:Sul match: “Ci sono stati questi due episodi dei rigori. Noiun po’ di. Tutto abbastanza bene. Mi aspettavo di più nella qualità pal piede sulla trequarti. ...

