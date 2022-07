Spaccio di Coca e Mdma tra Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina: arrestate 4 persone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Avevano organizzato un’intesa e ben radicata attività di Spaccio tra vari comuni della provincia di Latina. Ora però i loro traffici sono finiti. Questa mattina infatti i Carabinieri della Compagnia di Latina alle prime luci del mattino hanno dato esecuzione ad un‘ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 4 soggetti, 3 agli arresti domiciliari e 1 all’ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, dott. Pierpaolo Bortone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che concordavano pienamente con le conclusioni investigative della Stazione di Sabaudia. I quattro sono riconosciuti responsabili dei reati di cessione continuata e concorso continuato in cessione di stupefacenti. Blitz all’alba dei carabinieri: le indagini L‘indagine, diretta dal Procuratore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Avevano organizzato un’intesa e ben radicata attività ditra vari comuni della provincia di Latina. Ora però i loro traffici sono finiti. Questa mattina infatti i Carabinieri della Compagnia di Latina alle prime luci del mattino hanno dato esecuzione ad un‘ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 4 soggetti, 3 agli arresti domiciliari e 1 all’ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, dott. Pierpaolo Bortone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che concordavano pienamente con le conclusioni investigative della Stazione di. I quattro sono riconosciuti responsabili dei reati di cessione continuata e concorso continuato in cessione di stupefacenti. Blitz all’alba dei carabinieri: le indagini L‘indagine, diretta dal Procuratore ...

