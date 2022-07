Sotto piazza Dante, alla scoperta dell’ex Diurno: ecco come sarà, tra luci e volte (Di mercoledì 27 luglio 2022) Bergamo. Un viaggio nell’ex Diurno, a meno di due mesi dalla sua apertura. Uno stabile storico, super visionato dalla Sovraintendenza, recuperato e riqualificato secondo tutti i dettami per non lasciare nulla di intentato, ma al tempo stesso anche per non ledere il patrimonio che un luogo magico come questo porta con sé. Un percorso di scoperta che abbiamo fatto all’interno del cantiere insieme a Gianluca Gelmini, progettista dello Studio CN10 che ha seguito, fin dagli albori, un’area acquistata da privati, per un valore iniziale di 1 milione e 200 mila euro e poi di fatto portata a casa alla terza asta per 750mila euro circa, rivisitandola per trasformarla nel cuore della socialità del centro piacentiniano. Giochi di luce, grandi volte, tutto quanto di moderno offre ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Bergamo. Un viaggio nell’ex, a meno di due mesi dsua apertura. Uno stabile storico, super visionato dSovraintendenza, recuperato e riqualificato secondo tutti i dettami per non lasciare nulla di intentato, ma al tempo stesso anche per non ledere il patrimonio che un luogo magicoquesto porta con sé. Un percorso diche abbiamo fatto all’interno del cantiere insieme a Gianluca Gelmini, progettista dello Studio CN10 che ha seguito, fin dagli albori, un’area acquistata da privati, per un valore iniziale di 1 milione e 200 mila euro e poi di fatto portata a casaterza asta per 750mila euro circa, rivisitandola per trasformarla nel cuore della socialità del centro piacentiniano. Giochi di luce, grandi, tutto quanto di moderno offre ...

