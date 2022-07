angiuoniluigi : RT @leggoit: Sorpesa sul palco, #andrea bocelli canta al posto del figlio Matteo: «Tocca sempre a me...». Cosa è successo - leggoit : Sorpesa sul palco, #andrea bocelli canta al posto del figlio Matteo: «Tocca sempre a me...». Cosa è successo -

Il fuori programma La musica di Bigazzi, tra aneddoti e racconti, è stata protagonista grazie alle grandi voci che si sono alternatepalco per rendere omaggio alla creatività del paroliere autore ...Le ripercussioniportafoglio degli italiani sono e saranno pesanti, e il caro bollette è una delle più evidenti. Attendendo congiunture storiche migliori, un buon modo per ridurre l'impatto del ...Un'esibizione a sorpresa quella di Andrea Bocelli domenica sera sul palcoscenico della Versiliana a Marina di Pietrasanta per il concerto spettacolo 'Note d'Autore', nella ...“Il Volo“ canta per la piccola Jo Santabarbara, la bambina di quattro anni e mezzo affetta dalla nascita da Emimelia tibiale (le mancano le tibie, un caso quasi unico in Italia) e i cui bisnonni sono ...