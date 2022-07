Sorelle sfregiate con l’acido | il gip scarcera zia delle vittime

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il gip di Napoli Saverio Vertuccio ha concesso gli arresti domiciliari alla zia 19enneduedi 17 e 23 anniconnel quartiere Sanità di Napoli la notte tra il 29 e il 30 maggio scorsi. La donna, Francesca Pia Pirro, che era nel carcere femminile di Pozzuoli (Napoli) dallo scorso 31 maggio, è assistita dall’avvocato Bernardo Scarfò e dall’avvocato Annamaria Trivoluzzi. La Procura di Napoli, precisamente la sezione “fasce deboli” coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, contesta alla giovane il reato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” in concorso. La decisione del giudice, fanno sapere i due legali, si basa sulla giovane età dell’imputata, che è incensurata, sulla circostanza che non può ...

Un frame dei video su TikTok L'episodio della 12enne sfregiata ha ricordato quello avvenuto a fine maggio, sempre a Napoli, delle due sorelle di 23 e 17 anni sfregiate con l'acido, raid punitivo frutto di rancori in ambito familiare e dopo mesi di guerra sui social. Sui profili TikTok i video e le indagini dei carabinieri.