Sopra i 35 gradi non si lavora: come funziona la Cassa integrazione per il caldo (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'ondata di caldo che attanaglia l'Italia intera non cessa. lavorare sotto il solleone, specie per certi mestieri, come chi si occupa del rifacimento del manto stradale o chi deve svolgere la sua attività all'aperto e senza zone d'ombra, è, non solo impossibile, ma molto pericoloso per la salute. Per questo l'INPS, in una nota congiunta con l'INAIL, ha fatto sapere che le imprese potranno chiedere il riconoscimento della Cassa integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Nel comunicato stampa dei due istituti si legge, inoltre, che oltre alle "Istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017", dove vengono appunto considerate 'elevate' le temperature oltre i 35

