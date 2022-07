“Sono dovuta correre al pronto soccorso”. Incidente per la vip al quinto mese di gravidanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha esultato mettendo il dito in bocca e il pallone sotto la maglia. In questo modo Mattia Zaccagni (giocatore della Lazio) ha rivelato al mondo intero che la sua fidanzata Chiara Nasti aspetta un bimbo. Un chiaro messaggio che ha dato il via alla stessa Nasti di ufficializzare il tutto sui social: “Ti aspettiamo amore mio”. Proprio così, tutto vero, Mattia e Chiara aspettano il primo figlio e nel corso della partita Spezia – Lazio, finita 3 – 4, Zaccagni ha svelato l’attesa mettendo il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca. Sempre in tema calcistico il modo in cui i due hanno svelato a tutti il sesso del nascituro. Chiara Nasti incinta e il compagno hanno accolto amici, colleghi e compagni di squadra in una mega festa organizzata dalla sorella di lei ed ex tronista di UeD Angela Nasti per comunicare se è in arrivo un maschietto o una femminuccia. Tutti riuniti allo stadio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha esultato mettendo il dito in bocca e il pallone sotto la maglia. In questo modo Mattia Zaccagni (giocatore della Lazio) ha rivelato al mondo intero che la sua fidanzata Chiara Nasti aspetta un bimbo. Un chiaro messaggio che ha dato il via alla stessa Nasti di ufficializzare il tutto sui social: “Ti aspettiamo amore mio”. Proprio così, tutto vero, Mattia e Chiara aspettano il primo figlio e nel corso della partita Spezia – Lazio, finita 3 – 4, Zaccagni ha svelato l’attesa mettendo il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca. Sempre in tema calcistico il modo in cui i due hanno svelato a tutti il sesso del nascituro. Chiara Nasti incinta e il compagno hanno accolto amici, colleghi e compagni di squadra in una mega festa organizzata dalla sorella di lei ed ex tronista di UeD Angela Nasti per comunicare se è in arrivo un maschietto o una femminuccia. Tutti riuniti allo stadio ...

