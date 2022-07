Sonia Bruganelli | Famosa per caso | “Facevo fotoromanzi” | poi il destino l’ha aiutata

Leggi su ck12

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’opinionista e imprenditricenasconde un passato tutto in salita: ecco gli scorci sul suo passato.(fonte youtube)Nota per essere la moglie di Paolo Bonolis, l’opinionista e imprenditricenasconde un passato curioso. Si è distinta nel contesto del “GF Vip” per la sua lingua tagliente e le idee lapidarie, stroncando o promuovendo l’operato dei vari concorrenti inseriti nel cast. Recentemente riconfermata come opinionista del programma,è pronta a tornare in prima serata, assiduamente installata nelle poltroncine rosse a fianco di Orietta Berti. La sua carriera è stata spesso messa in discussione dagli amanti del gossip, associata a quella del marito Paolo Bonolis. La ...