Sondaggio tra imprese artigiane bresciane | «Fiducia e fatturato reggono | ma pesa l’incertezza»

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo stato di salute delleemerge da unflash realizzato da ConfartigianatoBrescia e Lombardia Orientale Ilè stato fatto nelle due settimane centrali di luglio, concomitanti con la crisi politica in atto e le sempre presenti tensioni sul mercato dell’energia; dei costi legati alle materie prime e ai loro ritardi; all’incalzante inflazione e dei cantieri rallentati causa caos bonus edilizi e blocco crediti. Vi emerge che ilnel primo semestre ha retto. Così come lehanno investito in processi produttivi e personale, nonostante la carenza cronica di forza lavoro (che ha superato in media il 50% dei profili mancanti o ...