Sondaggi politici elettorali oggi 27/7: FDI e centrodestra avanti, PD e Calenda bene (Di mercoledì 27 luglio 2022) A meno di due mesi dalle elezioni vediamo la fotografia degli ultimi Sondaggi politici elettorali di oggi 27 luglio 2022, per capire cosa potrà uscire dalle urne e chi andrà al Governo. oggi guardiamo i Sondaggi di SWG per La 7, ma anche quelli di Youtrend per SkyTg24 in modo da avere un quadro più chiaro della situazione. Non si scappa che il centrodestra come coalizione è il favorito, dal 44,5% (Swg per La7) arriva quasi al 50% (48,6% per Tecnè-Dire). Ultimi Sondaggi politici elettorali oggi: Fratelli d’Italia prende il Largo, Lega e FI non decollano Iniziamo con il guardare nella coalizione di centrodestra quali sono i dati, partendo proprio dai 3 partiti che alle ultime ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 27 luglio 2022) A meno di due mesi dalle elezioni vediamo la fotografia degli ultimidi27 luglio 2022, per capire cosa potrà uscire dalle urne e chi andrà al Governo.guardiamo idi SWG per La 7, ma anche quelli di Youtrend per SkyTg24 in modo da avere un quadro più chiaro della situazione. Non si scappa che ilcome coalizione è il favorito, dal 44,5% (Swg per La7) arriva quasi al 50% (48,6% per Tecnè-Dire). Ultimi: Fratelli d’Italia prende il Largo, Lega e FI non decollano Iniziamo con il guardare nella coalizione diquali sono i dati, partendo proprio dai 3 partiti che alle ultime ...

