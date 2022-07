Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia da solo ha più degli alleati (Di mercoledì 27 luglio 2022) Oggi Fratelli d’Italia è stimato tra il 23,5 e il 25%, la Lega arriva al 14 e FI all’8,3I dem tra il 23 e il 23,8, M5S stimato anche sotto il 10. Azione arriva al 6 Leggi su corriere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Oggiè stimato tra il 23,5 e il 25%, la Lega arriva al 14 e FI all’8,3I dem tra il 23 e il 23,8, M5S stimato anche sotto il 10. Azione arriva al 6

nonstop9981 : Sondaggi elettorali, Fratelli d'Italia da solo ha più degli alleati - carlo_masera : RT @Oblomov58: Frega un caxxo, di sondaggi, di calcoli elettorali ed altro. Voterò @ItaliaViva e basta, con accordi o senza accordi. #Ele… - Swiety000 : RT @AndreaVenanzoni: Berlusconi, durante il vertice del centrodestra, ha contestato l’idea di procedere alla suddivisione delle quote dei c… - binz61 : RT @appellolibdem: L’indizione di nuove elezioni non ci consente più di attendere o perdere tempo in tatticismi e alchimie elettorali che p… - AndreaVenanzoni : Berlusconi, durante il vertice del centrodestra, ha contestato l’idea di procedere alla suddivisione delle quote de… -