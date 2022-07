“Solo quando respiro…” Denise Pipitone, lo struggente messaggio di Piera Maggio – FOTO (Di mercoledì 27 luglio 2022) Denise Pipitone, lo struggente messaggio della madre della piccola – Piera Maggio – emoziona ancora una volta i fan. La FOTO non mente. Il caso della scomparsa di Denise Pipitone è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 27 luglio 2022), lodella madre della piccola –– emoziona ancora una volta i fan. Lanon mente. Il caso della scomparsa diè… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

annatrieste : Per il mio onomastico mi sono regalata il rifiuto di un'offerta di lavoro il cui stipendio avrebbe pareggiato quell… - AndreaVenanzoni : La cosa peggiore di quelli del PD è quando iniziano a pontificare con tono oracolare di senso di responsabilità, di… - DSantanche : 'Una nuova marcia su Roma, fascisti, ombre nere': sui giornali e in TV è ricominciato martellante il solito tran tr… - 424BasilStreet : @Ern4Pel Uno ha portato in Usa “Parasite”, l’altro “Natale a New York”. Tutto torna. Con Friedkin, come apparve evi… - GiuseppeScarri2 : @paolagargaloni Quando si ritorna al PADRE abbiamo bisogno solo di preghiere,per anticipare la PIENEZZA dell'incont… -