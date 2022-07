Sold - out le Ducati Panigale V4 S della Race of Champions (Di mercoledì 27 luglio 2022) BORGO Panigale (BOLOGNA) - Le Panigale V4 S della Lenovo Race of Champions del sabato del World Ducati Week 2022, messe in vendita online nel pomeriggio di lunedì 25 luglio, sono state vendute in ... Leggi su motori.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) BORGO(BOLOGNA) - LeV4 SLenovoofdel sabato del WorldWeek 2022, messe in vendita online nel pomeriggio di lunedì 25 luglio, sono state vendute in ...

mengonimarco : La seconda data di Milano è sold out e si aggiunge la quarta, il 10 ottobre! Tutto questo, tutto… è tutta colpa vos… - LiveNationIT : Anche la seconda data al Mediolanum Forum è sold out, si aggiunge un nuovo appuntamento a Milano di… - lpfalling : @biebrstyles che poi se tutti andassero ad una sola data in tutto il tour per me manco farebbe sold out - enzainsinnatvb : RT @_GigiDAlessio_: Ciao a tutti! Come sempre mi lasciate senza parole ?? Dopo il sold out del 19 agosto a Baia Domizia, abbiamo deciso di r… - manu_arci : RT @comunqueconnic: 100.000 biglietti venduti equivalgono circa a due stadi sold out. In 6 ore. Mi dispiace per chi finge di non vederlo ma… -