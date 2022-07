Softball, Italia-Francia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Europei élite femminili 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere Italia-Francia, partita valevole per il girone E degli Europei élite femminili 2022 di Softball. Dopo le due vittorie del martedì, che hanno allungato la striscia di successi a quattro, le azzurre del ct Federico Pizzolini incontrano le transalpine, che hanno invece perso due partite su due nel secondo Round Robin. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 09:00 di mercoledì 27 luglio a Sant Boi de Llobregat, Barcellona. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. TV E streaming – La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube di WBSC ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’e le indicazioni per vedere, partita valevole per il girone E deglidi. Dopo le due vittorie del martedì, che hanno allungato la striscia di successi a quattro, le azzurre del ct Federico Pizzolini incontrano le transalpine, che hanno invece perso due partite su due nel secondo Round Robin. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 09:00 di mercoledì 27 luglio a Sant Boi de Llobregat, Barcellona. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. TV E– La gara sarà visibile insulufficiale YouTube di WBSC ...

