Softball, Europei èlite 2022: primo ko per l’Italia, passa la Gran Bretagna 2-1 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prima sconfitta per l’Italia agli Europei èlite femminili 2022 di Softball, evento in corso di svolgimento a Sant Boi de Llobregat (Barcellona). Le Azzurre si sono arrese per 2-1 contro la forte Gran Bretagna nel secondo round robin, interrompendo una striscia di ben cinque successi consecutivi. Il match è stato equilibratissimo e si è concluso dopo sette combattuti innings. Sostanzialmente si è deciso tutto nel penultimo ovvero il sesto. Qui la battitrice Scott si è rivelata abile con un gioco che ha consentito rispettivamente alle sue compagne Brown e Burge di mettere a referto un punto, i due che alla fine hanno consentito alla formazione britannica di andare a dama. A nulla è servito il ‘run batted in’ di Fabrizia Marrone sulla bell’azione di Melany Sheldon. E’ ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prima sconfitta peraglifemminilidi, evento in corso di svolgimento a Sant Boi de Llobregat (Barcellona). Le Azzurre si sono arrese per 2-1 contro la fortenel secondo round robin, interrompendo una striscia di ben cinque successi consecutivi. Il match è stato equilibratissimo e si è concluso dopo sette combattuti innings. Sostanzialmente si è deciso tutto nel penultimo ovvero il sesto. Qui la battitrice Scott si è rivelata abile con un gioco che ha consentito rispettivamente alle sue compagne Brown e Burge di mettere a referto un punto, i due che alla fine hanno consentito alla formazione britannica di andare a dama. A nulla è servito il ‘run batted in’ di Fabrizia Marrone sulla bell’azione di Melany Sheldon. E’ ...

zazoomblog : Softball Europei 2022: Italia contro la Francia è mattina vittoriosa - #Softball #Europei #2022: #Italia - SportHubOff : ?????? #Softball Europei femminili 2022: l'#Italia non si ferma più, netto 10-0 contro la #Francia. - sportface2016 : #Softball #Europeifemminili 2022: l'#Italia non si ferma più, netto 10-0 contro la #Francia - zazoomblog : Softball Europei femminili 2022: l’Italia non si ferma più netto 10-0 contro la Francia - #Softball #Europei… - zazoomblog : Softball Europei 2022: l’Italia cala il poker. Gran Bretagna e Olanda continuano a vincere - #Softball #Europei #2… -