"So per certo da fonti americane che...". De Benedetti choc: come vogliono impedire alla Meloni di andare al governo (Di mercoledì 27 luglio 2022) "La vittoria della destra alle prossime elezioni sarebbe una catastrofe". A dirlo in un'intervista al Corriere della Sera è Carlo De Benedetti, ex editore di Repubblica e oggi "padrone" del quotidiano Domani, che negli ultimi giorni si è contraddistinto (proprio insieme a Repubblica) per una campagna di stampa durissima contro Giorgia Meloni. Più che campagna di stampa, campagna elettorale. "Corriamo il pericolo più grave nella storia della Repubblica", "mai finora avevamo vissuto il rischio di uscire dalla nostra collocazione internazionale, di rompere le nostre alleanze storiche. Neppure nel 1948", afferma l'Ingegnere. Per De Benedetti, "con questa destra tutto è a rischio, anche il Pnrr. Bruxelles, Parigi, Berlino ci frapporrebbero ogni sorta di ostacolo, per evitare il contagio. Si ricordi che in Germania ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) "La vittoria della destra alle prossime elezioni sarebbe una catastrofe". A dirlo in un'intervista al Corriere della Sera è Carlo De, ex editore di Repubblica e oggi "padrone" del quotidiano Domani, che negli ultimi giorni si è contraddistinto (proprio insieme a Repubblica) per una campagna di stampa durissima contro Giorgia. Più che campagna di stampa, campagna elettorale. "Corriamo il pericolo più grave nella storia della Repubblica", "mai finora avevamo vissuto il rischio di uscire dnostra collocazione internazionale, di rompere le nostre alleanze storiche. Neppure nel 1948", afferma l'Ingegnere. Per De, "con questa destra tutto è a rischio, anche il Pnrr. Bruxelles, Parigi, Berlino ci frapporrebbero ogni sorta di ostacolo, per evitare il contagio. Si ricordi che in Germania ...

borghi_claudio : @CinziaU76 Ah ma certo la priorità sono i cittadini ma ci consenti di far notare la contraddizione di chi fino al m… - FBiasin : 'Perché scrivi che perdere #Bremer, per l'#Inter, sarebbe grave?' Perché ce l’avevi in pugno da mesi Perché finire… - AlexBazzaro : “A pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina”. Non è che qualcuno sperasse nel ritorno del pass in autunn… - usaipiero : RT @contigiu: @GiuseppeConteIT Cammini a testa alta presidente chi si deve vergognare per aver preso in giro gli italiani non è certo lei!… - Luizaconlaz : @MaytheforcebeM @LucaRoveron @stebaraz @AvvocatoAtomico @Niko_Kondratiev @filipporiccio1 @_lucamissaglia… -