“So di venire in una Chiesa ‘bella’”, domenica 31 luglio Mons. Gualtiero Isacchi verrà ordinato Vescovo di Monreale (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Chiesa di Monreale annuncia con gioia l’Ordinazione Episcopale e l’inizio del Ministero Pastorale di Mons. Gualtiero Isacchi, arciVescovo eletto di Monreale, Si terrà domenica 31 luglio, alle ore 17, nella Basilica Cattedrale di Monreale, l’Ordinazione Episcopale e l’inizio del Ministero Pastorale di Mons. Gualtiero Isacchi, arciVescovo di Monreale. L’ordinazione di Mons. Isacchi avverrà per l’imposizione delle mani e la preghiera di Ordinazione del card. Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, mentre i vescovi consacranti saranno Mons. ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ladiannuncia con gioia l’Ordinazione Episcopale e l’inizio del Ministero Pastorale di, arcieletto di, Si terrà31, alle ore 17, nella Basilica Cattedrale di, l’Ordinazione Episcopale e l’inizio del Ministero Pastorale di, arcidi. L’ordinazione diavper l’imposizione delle mani e la preghiera di Ordinazione del card. Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, mentre i vescovi consacranti saranno. ...

SimoneTogna : Marcelo Simonian fuori dalla sede dell’#inter: “Ho mangiato una pasta incredibile, dovete venire a mangiare qui”. L… - FranAltomare : “Il giovane non potrà scegliere se lavorare o meno”. Se questa cosa non vi fa già venire i brividi, pensate a step… - c_appendino : #30anni dalla strage di via D'Amelio. Troppi per non avere ancora piena luce su una ferita aperta del nostro Paese… - HKirosh : Letteralmente passando la giornata su delle superfici infuocate con ventilatori puntati addosso che mi stanno facen… - simodihno2 : @manu67915486 @VincenzoFusco69 Per me no sopratutto in un 4-3-3 non hanno stesso ruolo e Spalletti come trequartist… -