SKY - Napoli | Kim ha firmato!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kim Min-Jae avrebbe firmato il suo contratto con il Napoli. Si attende solo l'annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Per il coreano accordo triennale con opzione per altri due anni a 2.5 milioni di euro a stagione. Nel contratto è presente anche una clausola da 45 milioni valida solo per l'estero. Arriva anche il primo scatto tra il difensore e Aurelio De Laurentiis. Kim Min-jae è un difensore sud americano, nella scorsa stagione ha militato nel Fenerbahce ed è un calciatore della Nazionale sudcoreana. Difensore dal fisico imponente, è noto per il suo stile di gioco duro e ruvido. Risulta abile sia in fase di impostazione che in marcatura.

