SKY – Kim ha firmato col Napoli: ecco le cifre (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kim Min-jae ha firmato il suo contratto con il Napoli, il difensore sudcoreano svolge il primo allenamento. È stata una lunga, lunghissima trattativa, con tanti problemi burocratici da superare, ma alla fine Kim può indossare la maglia azzurra. Lo ha fatto già oggi dopo aver apposto la firma sul nuovo contratto con il Napoli. Manca ancora il tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis, ma quella è una sfumatura. Proprio il presidente del Napoli ha già dato il suo benvenuto al giocatore, come si vede attraverso una foto che sta facendo il giro del web e che ritrae il presidente del Napoli e Kim che si salutano. Ora il difensore sarà a disposizione di Luciano Spalletti che lo dovrà integrare nel suo sistema difensivo. Kim è chiamato a sostituire Koulibaly, un passaggio non facile. Servirà sicuramente ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kim Min-jae hail suo contratto con il, il difensore sudcoreano svolge il primo allenamento. È stata una lunga, lunghissima trattativa, con tanti problemi burocratici da superare, ma alla fine Kim può indossare la maglia azzurra. Lo ha fatto già oggi dopo aver apposto la firma sul nuovo contratto con il. Manca ancora il tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis, ma quella è una sfumatura. Proprio il presidente delha già dato il suo benvenuto al giocatore, come si vede attraverso una foto che sta facendo il giro del web e che ritrae il presidente dele Kim che si salutano. Ora il difensore sarà a disposizione di Luciano Spalletti che lo dovrà integrare nel suo sistema difensivo. Kim è chiamato a sostituire Koulibaly, un passaggio non facile. Servirà sicuramente ...

