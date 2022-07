“Sinistra allo sbando”. Il centrodestra ha l'accordo totale e prepara il cappotto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fumata bianca dal vertice che visto coinvolti Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti della coalizione. I leader del centrodestra, si legge in una nota “hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l'obiettivo di vincere le prossime elezioni politiche e costruire un governo stabile e coeso, con un programma condiviso e innovativo”. La coalizione - emerge dal comunicato finale - proporrà al presidente della Repubblica quale premier l'esponente indicato da chi avrà preso più voti. “È stata trovata un'intesa per correre insieme nei 221 collegi uninominali, selezionando i candidati più competitivi in base al consenso attribuito ai partiti. Il centrodestra presenterà anche una lista unica nelle Circoscrizioni Estere e ha istituito il tavolo del programma che si insedierà nelle prossime ore. L'unità del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fumata bianca dal vertice che visto coinvolti Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti della coalizione. I leader del, si legge in una nota “hanno raggiunto pienoe avviato il lavoro con l'obiettivo di vincere le prossime elezioni politiche e costruire un governo stabile e coeso, con un programma condiviso e innovativo”. La coalizione - emerge dal comunicato finale - proporrà al presidente della Repubblica quale premier l'esponente indicato da chi avrà preso più voti. “È stata trovata un'intesa per correre insieme nei 221 collegi uninominali, selezionando i candidati più competitivi in base al consenso attribuito ai partiti. Ilpresenterà anche una lista unica nelle Circoscrizioni Estere e ha istituito il tavolo del programma che si insedierà nelle prossime ore. L'unità del ...

matteosalvinimi : “Salvini è pieno di Madonne…” Se questo sono le uniche critiche che la sinistra riesce a muovermi, è la conferma ch… - AlexBazzaro : Virostar e opinionisti presi in controtempo dalle elezioni, provano disperati tentativi di candidatura a sinistra… - LucaBurnout : RT @tempoweb: Intesa totale nel vertice del #centrodestra: “Sinistra allo sbando” #elezionianticipate #lega #fratelliditalia #forzaitalia #… - tempoweb : Intesa totale nel vertice del #centrodestra: “Sinistra allo sbando” #elezionianticipate #lega #fratelliditalia… - AnninsC : @ennebi91 @AldoSciara Allò, no. IV è un partito di centro. Il PD come l’omonimo americano sta al centro per certe c… -