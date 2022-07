Simona Ventura, continua la vacanza in Sardegna: fisico da urlo a 57 anni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Simona Ventura non può essere più felice di così. continua la sua vacanza in Sardegna, in compagnia del marito Giovanni Terzi e i due figli Giulio e Caterina. La conduttrice a 57 anni continua a sfoggiare sui social il fisico perfetto, senza filtri. Si mostra stavolta con un bikini giallo acceso, tanto per non passare innoservata. La conduttrice sta trascorrendo le vacanze tra le meravigliose acque cristalline dell’Isola Piana. Tra un tuffo e un tramonto, la Ventura sprigiona energia da tutti i pori, gustandosi il meritato relax. Il post su Instagram Spontanea, sorridente e abbronzata. Simona adora mostare il fisico asciutto ai 2 milioni di follower, e lo fa al meglio: bikini, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 27 luglio 2022)non può essere più felice di così.la suain, in compagnia del marito GiovTerzi e i due figli Giulio e Caterina. La conduttrice a 57a sfoggiare sui social ilperfetto, senza filtri. Si mostra stavolta con un bikini giallo acceso, tanto per non passare innoservata. La conduttrice sta trascorrendo le vacanze tra le meravigliose acque cristalline dell’Isola Piana. Tra un tuffo e un tramonto, lasprigiona energia da tutti i pori, gustandosi il meritato relax. Il post su Instagram Spontanea, sorridente e abbronzata.adora mostare ilasciutto ai 2 milioni di follower, e lo fa al meglio: bikini, ...

