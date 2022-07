Silvio Berlusconi frena Giorgia Meloni: «Con te candidata premier la coalizione perde voti» (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Qui non c?è nessuno, cara Giorgia, contro di te. Anzi, noi vogliamo vincere tutti insieme e sappiamo benissimo che sei il nostro grande punto di forza». Si è preparato questo discorso Silvio... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Qui non c?è nessuno, cara, contro di te. Anzi, noi vogliamo vincere tutti insieme e sappiamo benissimo che sei il nostro grande punto di forza». Si è preparato questo discorso...

Antonio_Tajani : Anche chi in passato lo ha attaccato ora riconosce il suo ruolo. Silvio Berlusconi ha il curriculum per fare ciò ch… - Avvenire_Nei : “Alla crisi della «non fiducia» aperta da Giuseppe Conte giovedì scorso, si è aggiunto ieri al Senato il Papeete-bi… - pavafrav : RT @Misurelli77: Vi spiego la destra più ridicola d'Europa: Mimmo Lucano condannato a 13 anni di carcere in primo grado. Ladro,delinquent… - Frabersss : @berlusconi Ah silvio che stai a di, piuttosto investili per i giovani, ti piacciono proprio i vecchi in sto paese di vecchi - giopalmer1 : @janavel7 Avete notato non si parla più delle 'Televisioni di Berlusconi' ormai non sono più un'anomalia storica a… -