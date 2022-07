Siccità | quanto c’è di ‘naturale’ in questa calamità? Il Paese si salva a monte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “Se la montagna piange, la pianura non riderà”. Le riserve d’acqua della montagna si sono fortemente assottigliate con laghi alpini in difficoltà, ghiacciai in ritiro, fonti prosciugate, rifugi a rischio chiusura anticipata per la; le ricadute sulla pianura portano ad invocare lo stato dinaturale con lo spauracchio di una crisi della produzione alimentare e in generale dell’economia. Mac’è di naturale in? I ghiacciai sono in ritiro, ma certo non li abbiamo aiutati, anzi. In Marmolada si è praticato lo sci estivo fino al 2003, allo Stelvio quest’anno dopo la regolare apertura della stagione si è dovuto chiudere solo per le condizioni climatiche, non certo per scelte ambientali; se poco o nulla possiamo fare nell’immediato contro l’effetto serra, l’azione erosiva ...