Siamo goffi o li prendiamo in giro? I cani lo capiscono. Lo studio su come possono leggere le intenzioni degli esseri umani (Di mercoledì 27 luglio 2022) I cani sono in grado di riconoscere se l’atteggiamento di una persona è goffo oppure si tratta di movimenti mirati a prenderli in giro. A realizzare lo studio, pubblicato su bioRxiv e apparso su Science, sono stati i ricercatori dell’Università di Medicina Veterinaria di Vienna. Lo studio ha fornito ulteriori prove sulle capacità dei cani di leggere le intenzioni degli esseri umani. La questione se i cani sappiano o no interpretare correttamente i pensieri dei propri umani è sempre stata una fonte di dibattito. I biologi cognitivi hanno già dimostrato come questi compagni a quattro zampe siano in grado di capire cosa si intenda quando si indica qualcosa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Isono in grado di riconoscere se l’atteggiamento di una persona è goffo oppure si tratta di movimenti mirati a prenderli in. A realizzare lo, pubblicato su bioRxiv e apparso su Science, sono stati i ricercatori dell’Università di Medicina Veterinaria di Vienna. Loha fornito ulteriori prove sulle capacità deidile. La questione se isappiano o no interpretare correttamente i pensieri dei propriè sempre stata una fonte di dibattito. I biologi cognitivi hanno già dimostratoquesti compagni a quattro zampe siano in grado di capire cosa si intenda quando si indica qualcosa, ...

