Si chiama "Ipotesi dei nonni attivi" e vuole dar conto del peso che hanno movimento (e socialità) nel prolungare gli anni in salute. Proposta da un antropologo, tira in ballo il welfare familiare... (Di mercoledì 27 luglio 2022) Perché muoversi è così importante quando si diventa adulti, ve lo siete mai chiesti? Perché essere sedentari aumenta il rischio di una sfilza di malattie, mentre tenersi in forma rallenta il deterioramento del corpo e del cervello? I ricercatori hanno scoperto vari processi biologici che descrivono "come" l'attività fisica faccia bene, ma si tenta di spiegare anche il "perché" questa associazione movimento-salute sia scritta nei nostri geni, quale sia il senso alla luce dell'evoluzione che, com'è noto, tende a favorire le caratteristiche più adatte alla sopravvivenza della specie. Si dirà: discendiamo dai primati, salivamo sugli alberi e correvamo per procurarci il cibo. Eppure, sembra che il moto abbia ricadute maggiori sul benessere degli esseri umani che su quello delle scimmie. Alcuni scienziati americani perciò ...

