Show da brividi per Dybala: all'Eur la presentazione con 10 mila tifosi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma – "Sentire il vostro calore qui mi fa venire voglia di entrare all'Olimpico sotto la curva". Paulo Dybala si presenta ai tifosi della Roma in un evento che manda in tilt il tifo giallorosso. Migliaia di persone si radunano all'Eur per accogliere l'attaccante argentino, che indossa la maglia numero 21 e non nasconde la commozione per l'accoglienza da brividi. I tifosi intonano l'inno 'Roma, Roma', Dybala si accomoda sugli scalini del Colosseo Quadrato e si gode lo Show. (Adnkronos) Good morning! ?#ASRoma @PauDybala JR pic.twitter.com/tICXkZwdJ2 — AS Roma English (@ASRomaEN) July 27, 2022 ? Il Daje Roma Daje che stavate aspettando ??#ASRoma x @PauDybala JR pic.twitter.com/auSRw9MfYn — AS Roma (@OfficialASRoma) July 26,

