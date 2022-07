Settebello, Campagna si gode la vittoria della World League: “Bellissima partita” (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Abbiamo disputato una Bellissima partita, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo contenuto molto bene Hallock, con tanti giocatori che spesso si sono sacrificati in marcatura”. Lo ha detto il ct dell’Italia della pallanuoto, Sandro Campagna, dopo la vittoria del Settebello in World League battendo gli Usa in finale a Strasburgo: “All’inizio eravamo bloccati in attacco, ma poi ci siamo sciolti e abbiamo anche dominato. Potevamo vincere anche con un maggior numero di gol. Alla fine abbiamo accusato un po’ la stanchezza, direi fisiologica dopo tante partite ravvicinate”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Abbiamo disputato una, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo contenuto molto bene Hallock, con tanti giocatori che spesso si sono sacrificati in marcatura”. Lo ha detto il ct dell’Italiapallanuoto, Sandro, dopo ladelinbattendo gli Usa in finale a Strasburgo: “All’inizio eravamo bloccati in attacco, ma poi ci siamo sciolti e abbiamo anche dominato. Potevamo vincere anche con un maggior numero di gol. Alla fine abbiamo accusato un po’ la stanchezza, direi fisiologica dopo tante partite ravvicinate”. SportFace.

