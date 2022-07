Sestri Levante, in vendita la villa da sogno che ha ispirato ‘La Sirenetta’ (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un paradiso a picco sul mare, sulla punta estrema della penisola di Sestri Levante. È in vendita la villa progettata tra il 1938 e il 1940 dall’architetto Carlo Daneri. Esempio raro di architettura razionalista, l’abitazione è stata riconosciuta Monumento nazionale di architettura moderna dal ministero della Cultura, perché “testimonianza imprescindibile per l’architettura italiana del Novecento”. Immersa in un parco immenso, di oltre due ettari, avrebbe ispirato ‘La Sirenetta’ di Andersen. La villa, appartenuta a un editore italiano, è stata definita dall’architetto Giò Ponti come “una dimora, intesa non come alloggiamento, ma come teatro per le azioni umane di vita e di pensiero, di opera e di contemplazione”. Oggi, completati i lavori di restauro anche negli arredi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un paradiso a picco sul mare, sulla punta estrema della penisola di. È inlaprogettata tra il 1938 e il 1940 dall’architetto Carlo Daneri. Esempio raro di architettura razionalista, l’abitazione è stata riconosciuta Monumento nazionale di architettura moderna dal ministero della Cultura, perché “testimonianza imprescindibile per l’architettura italiana del Novecento”. Immersa in un parco immenso, di oltre due ettari, avrebbe‘Ladi Andersen. La, appartenuta a un editore italiano, è stata definita dall’architetto Giò Ponti come “una dimora, intesa non come alloggiamento, ma come teatro per le azioni umane di vita e di pensiero, di opera e di contemplazione”. Oggi, completati i lavori di restauro anche negli arredi ...

