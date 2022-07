Sergio Perez "derubato" dalla Fia: la scoperta, come gli hanno negato il podio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se Max Verstappen ha trionfato approfittando dell'errore (e del terzo “zero” di stagione) di Charles Leclerc, in casa Red Bull non si è sicuramente festeggiato per il 4° posto finale di Sergio Pérez, superato dalla Mercedes di George Russell alla ripartenza dopo la Virtual Safety Car (per il ritiro dell'Alfa Romeo del cinese Guanyu Zhou). Un sorpasso che è stato causato da un errore da parte della Fia. Dopo la gara del Paul Ricard, infatti, sia il messicano che il team principal della scuderia di Milton Keynes, Christian Horner, hanno infatti rivelato che il pilota aveva ricevuto informazioni totalmente sbagliate a causa di un problema tecnico della Federazione, che poi ha confermato il tutto. Il problema è da ricollegare a un malfunzionamento dell'hardware che gestisce i delta di distacco tra i piloti e le relative velocità massime. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se Max Verstappen ha trionfato approfittando dell'errore (e del terzo “zero” di stagione) di Charles Leclerc, in casa Red Bull non si è sicuramente festeggiato per il 4° posto finale diPérez, superatoMercedes di George Russell alla ripartenza dopo la Virtual Safety Car (per il ritiro dell'Alfa Romeo del cinese Guanyu Zhou). Un sorpasso che è stato causato da un errore da parte della Fia. Dopo la gara del Paul Ricard, infatti, sia il messicano che il team principal della scuderia di Milton Keynes, Christian Horner,infatti rivelato che il pilota aveva ricevuto informazioni totalmente sbagliate a causa di un problema tecnico della Federazione, che poi ha confermato il tutto. Il problema è da ricollegare a un malfunzionamento dell'hardware che gestisce i delta di distacco tra i piloti e le relative velocità massime. ...

