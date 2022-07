Senato, no alla parità di genere nelle comunicazione istituzionale scritta (Di mercoledì 27 luglio 2022) parità di genere? No grazie. Questa volta a rifiutare la possibilità di dare una corretta e più equilibrata rappresentazione del genere femminile nella società è la politica stessa, che in genere se ne fa invece promotrice (almeno a parole) per abbattere il fenomeno del gender gap. L’Aula del Senato ha respinto l’emendamento della senatrice pentastellata Alessandra Maiorino, che chiedeva la possibilità di adottare la differenza di genere nella comunicazione istituzionale scritta, in modo da rappresentare anche le milioni di cittadine italiane che, nella forma, non vengono prese in considerazione da leggi e norme. La proposta ha ottenuto però solo 152 voti favorevoli, non sufficienti a raggiunge la maggioranza assoluta necessaria per ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022)di? No grazie. Questa volta a rifiutare la possibilità di dare una corretta e più equilibrata rappresentazione delfemminile nella società è la politica stessa, che inse ne fa invece promotrice (almeno a parole) per abbattere il fenomeno del gender gap. L’Aula delha respinto l’emendamento della senatrice pentastellata Alessandra Maiorino, che chiedeva la possibilità di adottare la differenza dinella, in modo da rappresentare anche le milioni di cittadine italiane che, nella forma, non vengono prese in considerazione da leggi e norme. La proposta ha ottenuto però solo 152 voti favorevoli, non sufficienti a raggiunge la maggioranza assoluta necessaria per ...

