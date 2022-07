Sei Sorelle, anticipazioni spagnole: Adela punisce severamente Elisa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Continuano le anticipazioni delle nuove puntate di Sei Sorelle, la soap opera spagnola che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Che cosa succederà nei prossimi episodi? Diana e Salvador si sono sposati, mentre Gabriel è ancora disperso nel nulla. Per Elisa, invece, sta per arrivare una sgradita sorpresa. anticipazioni Sei Sorelle: Gabriel in fuga Come raccontano gli spoiler della soap opera Sei Sorelle, Gabriel risulta ancora scomparso e nessuno sa dove sia. La sua famiglia è molto preoccupata, temendo che sia successo qualcosa di terribile. Nello stesso tempo, la polizia è sulle sue tracce. Nel frattempo, Diana e Salvador tornano in fabbrica dopo essersi sposati e tutti li accolgono con grande calore. Non va altrettanto bene a Blanca e Cristobal, che capiscono quanto ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Continuano ledelle nuove puntate di Sei, la soap opera spagnola che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Che cosa succederà nei prossimi episodi? Diana e Salvador si sono sposati, mentre Gabriel è ancora disperso nel nulla. Per, invece, sta per arrivare una sgradita sorpresa.Sei: Gabriel in fuga Come raccontano gli spoiler della soap opera Sei, Gabriel risulta ancora scomparso e nessuno sa dove sia. La sua famiglia è molto preoccupata, temendo che sia successo qualcosa di terribile. Nello stesso tempo, la polizia è sulle sue tracce. Nel frattempo, Diana e Salvador tornano in fabbrica dopo essersi sposati e tutti li accolgono con grande calore. Non va altrettanto bene a Blanca e Cristobal, che capiscono quanto ...

