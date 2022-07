“Se ne va Giuseppe Brindisi”. Zona Bianca, nuovo famoso conduttore: perché il cambio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Come ogni estate, i palinsesti televisivi sono soliti a cambiamenti più o meno evidenti. Sicuramente, quello che d’ora in poi riguarderà la trasmissione televisiva incentrata sull’attualità e l’informazione, in onda su Rete 4, non passerà di certo inosservato agli occhi dei telespettatori. Via Giuseppe Brindisi e benvenuto nuovo conduttore. Ebbene sì, ma adesso come la prenderanno i fedelissimi, affezionati telespettatori del talk show in questione? Il giornalista, che prenderà il posto dello stimato e seguito Giuseppe Brindisi, ha deciso di rinunciare alle vacanze della stagione più incandescente dell’anno per tuffarsi nello studio di Zona Bianca e l’esperienza non gli manca. Zona Bianca, stop per ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 27 luglio 2022) Come ogni estate, i palinsesti televisivi sono soliti a cambiamenti più o meno evidenti. Sicuramente, quello che d’ora in poi riguarderà la trasmissione televisiva incentrata sull’attualità e l’informazione, in onda su Rete 4, non passerà di certo inosservato agli occhi dei telespettatori. Viae benvenuto. Ebbene sì, ma adesso come la prenderanno i fedelissimi, affezionati telespettatori del talk show in questione? Il giornalista, che prenderà il posto dello stimato e seguito, ha deciso di rinunciare alle vacanze della stagione più incandescente dell’anno per tuffarsi nello studio die l’esperienza non gli manca., stop per ...

