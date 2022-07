Scuola, si cercano oltre 94 mila docenti Il 50% dei posti rischia di rimanere vacante La ripartizione delle assunzioni per regione (Di mercoledì 27 luglio 2022) La segretaria generale Cisl Scuola Ivana Barbacci: «I dati sulle assunzioni, incrociati con quelli degli aspiranti presenti nelle diverse tipologie di graduatorie da cui si potrà attingere per le nomine, evidenziano criticità irrisolte, nonostante il moltiplicarsi delle procedure concorsuali attivate negli ultimi tempi» Leggi su corriere (Di mercoledì 27 luglio 2022) La segretaria generale CislIvana Barbacci: «I dati sulle, incrociati con quelli degli aspiranti presenti nelle diverse tipologie di graduatorie da cui si potrà attingere per le nomine, evidenziano criticità irrisolte, nonostante il moltiplicarsiprocedure concorsuali attivate negli ultimi tempi»

