Sconcerti: "Dybala oggi è lo Spirito Santo. Nella Juve ci sono problemi, non mi meraviglierei se.." (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sconcerti: "Dybala oggi è lo Spirito Santo"Mario Sconcerti analizza il mercato delle big. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di A Tutto Mercato, trasmissione in onda su TMW Radio. Di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 27 luglio 2022): "è lo"Marioanalizza il mercato delle big. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di A Tutto Mercato, trasmissione in onda su TMW Radio. Di...

Pall_Gonfiato : #Sconcerti si è soffermato sul #mercato delle big - infoitsport : Sconcerti: 'Zaniolo, Pellegrini, Dybala e Abraham devono giocare insieme' - infoitsport : Sconcerti: 'Nella Juve ci sono problemi, non mi meraviglierei se ci provasse ancora per Zaniolo. Dybala oggi è lo S… - TUTTOJUVE_COM : Sconcerti: 'Nella Juve ci sono problemi, non mi meraviglierei se ci provasse ancora per Zaniolo. Dybala oggi è lo S… - fcin1908it : Sconcerti: “La Roma con Dybala può diventare una squadra da Premier. Mou…” -