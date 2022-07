Sci alpino | è morta Celina Seghi a 102 anni | leggenda della disciplina

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Una brutta notizia ha scosso il mondo degli sport invernali e dello sciin particolare. E’ scomparsa questa notte all’età di 102, autenticadel Circo Bianco e tra le più grandi campionessegià prima del secondo conflitto mondiale. Nata il 6 marzo 1920 all’Abetone, ha ottenuto successi molteplici nelle competizioni nazionali e internazionali. Si aggiudicò ben 37 medaglie nei campionati italiani, prima delle quali all’età di 14nel 1934. Nel corsoseconda guerra mondiale (1941), prese parte ai “Mondiali” a Cortina d’Ampezzo, che poi non furono omologati dalla Federazione internazionale per via dell’assenza di molti Paesi, nemici dell’Italia nel contesto ...