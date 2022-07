Sbarra Cisl | bene incontro con il governo | ha mantenuto parola

BrunoFerraro_ : RT @CislNazionale: “L’emergenza sociale ed economica va affrontata con maggiori risorse da destinare a lavoratori e pensionati. Dalla Cisl… - FaiCislCalabria : RT @CislNazionale: “L’emergenza sociale ed economica va affrontata con maggiori risorse da destinare a lavoratori e pensionati. Dalla Cisl… - FaiCisl_CzKrVv : RT @CislNazionale: “L’emergenza sociale ed economica va affrontata con maggiori risorse da destinare a lavoratori e pensionati. Dalla Cisl… - SpinelliFs : RT @CislNazionale: “L’emergenza sociale ed economica va affrontata con maggiori risorse da destinare a lavoratori e pensionati. Dalla Cisl… - RosannaLaplaca : RT @CislNazionale: “L’emergenza sociale ed economica va affrontata con maggiori risorse da destinare a lavoratori e pensionati. Dalla Cisl… -

... è quanto avrebbe annunciato il governo per il prossimo decreto Aiuti, secondo quanto riferiscono i segretari diLuigie Uil Pierpaolo Bombardieri , al termine dell'incontro a Palazzo ...Lo ha detto il segretario generale della, Luigi, al termine dell'incontro dei sindacati con il governo a Palazzo Chigi."Il governo - ha aggiunto - ha mantenuto la parola, ci ha indicato ..."Abbiamo apprezzato l'incontro con il presidente Draghi e con il Governo che nonostante la crisi ha mantenuto l'impegno con i sindacati, il Governo ci ha c ...Durante l'incontro tra il premier Mario Draghi e i sindacati è emerso che il governo ha deciso di anticipare l'indicizzazione per la rivalutazione delle pensioni prevista ...