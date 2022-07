Sanzioni, niente Ikea? Mosca ora mette al lavoro i carcerati degli Urali per costruire mobili (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mosca mette all’opera i carcerati come antidoto alle Sanzioni dell’odiato Occidente. Se l’Ikea ha lasciato la Russia a causa dell’invasione dell’Ucraina e delle Sanzioni, a costruire mobili a prezzi popolari ci penseranno i carcerati. Proprio così. Compagnie statali e municipali hanno firmato un contratto da 600 milioni di rubli (10 milioni di dollari) con le colonie penali della regione degli Urali per la produzione di mobili. La notizia è riportata dal quotidiano locale Oblastnaya Gazeta e rilanciata da Moscow Times. Mosca farà lavorare i detenuti al posto dell’Ikea “Le colonie penali potrebbero prendere il posto dell’Ikea. Se ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022)all’opera icome antidoto alledell’odiato Occidente. Se l’ha lasciato la Russia a causa dell’invasione dell’Ucraina e delle, aa prezzi popolari ci penseranno i. Proprio così. Compagnie statali e municipali hanno firmato un contratto da 600 milioni di rubli (10 milioni di dollari) con le colonie penali della regioneper la produzione di. La notizia è riportata dal quotidiano locale Oblastnaya Gazeta e rilanciata da Moscow Times.farà lavorare i detenuti al posto dell’“Le colonie penali potrebbero prendere il posto dell’. Se ...

