“Santa Evita”, la serie prodotta da Salma Hayek sull’icona argentina: ecco cosa sappiamo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Santa Evita è la nuova serie incentrata su Evita Peron che ha fatto il suo debutto ieri 26 luglio su Disney+. Basata sul romanzo best-seller di Tomas Eloy Martinez, la biopic, fortemente voluta e prodotta da Salma Hayek, è un ritratto intenso e surreale della storica first lady, divenuta un’icona. Figura emblematica del secolo scorso, tra le più influenti personalità argentine, Maria Eva Duarte coniugata Peron e rinominata dal popolo semplicemente come Evita è stata una politica e sindacalista. Cresciuta in ristrettezze economiche e discriminata in quanto figlia illegittima di un latifondista, è divenuta con il tempo un simbolo di rivalsa e riscatto, ispirando il popolo anche per le sue umili origini. Ad oggi, in patria, è ancora una figura oggetto di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 luglio 2022)è la nuovaincentrata suPeron che ha fatto il suo debutto ieri 26 luglio su Disney+. Basata sul romanzo best-seller di Tomas Eloy Martinez, la biopic, fortemente voluta eda, è un ritratto intenso e surreale della storica first lady, divenuta un’icona. Figura emblematica del secolo scorso, tra le più influenti personalità argentine, Maria Eva Duarte coniugata Peron e rinominata dal popolo semplicemente comeè stata una politica e sindacalista. Cresciuta in ristrettezze economiche e discriminata in quanto figlia illegittima di un latifondista, è divenuta con il tempo un simbolo di rivalsa e riscatto, ispirando il popolo anche per le sue umili origini. Ad oggi, in patria, è ancora una figura oggetto di ...

