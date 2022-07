Sanità | Speranza “Fondi mai visti prima grazie a Pnrr e Pon Salute”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Venti miliardi delsullain un colpo non si erano mai. E poi ci sono i Ponper lavolta nella storia, con cui s'investono 620 milioni per i rafforzare i consultori, ladi genere, per lamentale”. Così il il ministro dellae segretario di Articolo Uno, Roberto, nel corso di una iniziativa a Roma di Liberi e Uguali. “Ho la sensazione – ha continuato il ministro – che siamo ad un momento cruciale della storia del nostro servizio sanitario nazionale, che apre una finestra di opportunità senza precedenti. Nei dieci anni precedenti il Covid si metteva un miliardo in media all'anno sul fondo sanitario nazionale. Oggi abbiamo 10 miliardi in ...