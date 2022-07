Sangiovanni, mai visto così arrabbiato: il cantante di Amici contro un giornalista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutto è cominciato per via del corso del suo ultimo concerto in Svizzera, durante il quale Sangiovanni ha avuto diversi problemi tecnici che non gli hanno permesso di esibirsi al meglio. Un giornalista ne ha approfittato per prenderlo in giro e criticarlo duramente, cosa che l’ha fatto infuriare. Cosa voleva fare Alessandra Amoroso prima di Amici? Svelato il segreto Ecco qual’ era l’ispirazione della cantante salentina prima di essere catapultata nel mondo della musica Amici 21, le critiche al live di Sangiovanni “Il tuo articolo in rima con il mio nome non fa ridere nessuno. Mi stava cadendo il palco a causa del vento forte, ho dovuto fermare il concerto per far mettere al ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutto è cominciato per via del corso del suo ultimo concerto in Svizzera, durante il qualeha avuto diversi problemi tecnici che non gli hanno permesso di esibirsi al meglio. Unne ha approfittato per prenderlo in giro e criticarlo duramente, cosa che l’ha fatto infuriare. Cosa voleva fare Alessandra Amoroso prima di? Svelato il segreto Ecco qual’ era l’ispirazione dellasalentina prima di essere catapultata nel mondo della musica21, le critiche al live di“Il tuo articolo in rima con il mio nome non fa ridere nessuno. Mi stava cadendo il palco a causa del vento forte, ho dovuto fermare il concerto per far mettere al ...

