San Siro, Inter e Milan riducono le volumetrie extra stadio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Inter e Milan stanno rivedendo il progetto per il nuovo San Siro, alla luce delle indicazioni del Comune di Milano. In particolare, come riportato da Repubblica, al centro del nuovo piano c’è una ulteriore riduzione delle volumetrie per il comparto extra stadio. Il nuovo progetto avrà poco meno di 100 mila metri quadrati di costruito, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022)stanno rivedendo il progetto per il nuovo San, alla luce delle indicazioni del Comune dio. In particolare, come riportato da Repubblica, al centro del nuovo piano c’è una ulteriore riduzione delleper il comparto. Il nuovo progetto avrà poco meno di 100 mila metri quadrati di costruito, Calcio e Finanza.

AmorosoOF : Una settimana fa a San Siro le nostre voci e il brano che ci ha fatto innamorare ?? #TuttoAccadeaSanSiro - RadioItalia : Ultimo senza parole davanti al pubblico di San Siro! In 76 secondi, il racconto di una serata magica! ?… - acmilan : ??? #MilanUdinese ??? We’ll soon be back at San Siro, have you bought your ticket yet? Il nostro ritorno a San Siro… - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: San Siro, Inter e Milan riducono ulteriormente le volumetrie extra stadio nel nuovo progetto - Milanista_Serio : RT @CalcioACMVids: Gattuso vs Manchester United | San Siro. Semis de UEFA Champions League. -