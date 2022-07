San Casciano Val di pesa Fi | 30enne muore investita da auto mentre fa jogging

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La donna, residente a San, e' statafrontalmente da un'condotta da un 38enne, ed è deceduta per le lesioni riportate L'articolo proviene da Firenze Post.

La tragedia è avvenuta lungo la SP92, la Grevigiana, all'altezza del Tondo delle ...È la nuova proposta elaborata dal Comune diin Val di Pesa che lancia l'iniziativa sui canali social istituzionali con l'obiettivo di illustrare le norme comportamentali essenziali da ...La donna, residente a San Casciano, e' stata investita frontalmente da un'auto condotta da un 38enne, ed è deceduta per le lesioni riportate ...Una trentenne è morta nel Chianti dopo essere stata investita, era uscita per andare a correre. Originaria di Mercatale (San Casciano in Val di Pesa), la ...