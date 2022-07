Sampdoria | Romei telefona all'agente di Praet

CalcioNews24 : La #Sampdoria prova l'inserimento per #Villar ?? - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Romei ci prova: #Praet o #Torreira possono tornare... - SampNews24 : #Pjaca-#Sampdoria, #Romei fissa una deadline: attesa la risposta dal bianconero - SampNews24 : #Calciomercato #Sampdoria, da #Praet a #Torreira: le missioni impossibili di #Romei - SampNews24 : #Villar-#Sampdoria, #Romei tratta con la Roma. No al #Monza per la formula: i dettagli -

...per portare Villar in Liguria Sembrava tutto fatto con il Monza e invece lasta provando a inserirsi per portare Villar in Liguria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX,sarebbe ...Commenta per primo Da inizio mercato, ogni tanto allavengono accostati nomi abbastanza irrealistici per ingaggio o caratteristiche. E' il caso ... Nei giorni scorsi però l'avvocato, ex ...Non c'è solo Torreira tra i nomi pressoché impossibili da raggiungere per la Sampdoria. Uno dei calciatori ciclicamente accostati al club blucerchiato da giugno, ad esempio, è un altro ex genovese oss ...Brusca accelerata nelle trattative per la cessione della Sampdoria. Il ticket angloamericano Cerberus-Redstone la prossima settimana presenterà un’offerta vincolante pet l’acquisto del club blucerchia ...