Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzatori al lavoro per 62ma edizione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - A meno di due mesi dall'apertura ufficiale, il Salone Nautico Internazionale di Genova lavora a pieno regime per accogliere espositori, operatori del settore e appassionati della nautica e del mare dal 22 al 27 settembre nel capoluogo ligure per la sua 62esima edizione. Ad accompagnare il 62° Salone Nautico Internazionale, anche quest'anno sono presenti aziende di primo piano ed eccellenze dei rispettivi settori, che sostengono l'evento in qualità di sponsor e partner tecnici: come Auto Ufficiale: MERCEDES-BENZ; Orologio Ufficiale: EBERHARD Co.; Main Sponsor: BANCA CARIGE, FASTWEB; Sponsor: GEBERIT, SARA ASSICURAZIONI, FREE TO X; Clothing Partner: HELLY HANSEN. Alessandro Campagna, Direttore Commerciale I Saloni Nautici: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - A meno di due mesi dall'apertura ufficiale, ildilavora a pieno regime per accogliere espositori, operatori del settore e appassionati della nautica e del mare dal 22 al 27 settembre nel capoluogo ligure per la sua 62esima. Ad accompagnare il 62°, anche quest'anno sono presenti aziende di primo piano ed eccellenze dei rispettivi settori, che sostengono l'evento in qualità di sponsor e partner tecnici: come Auto Ufficiale: MERCEDES-BENZ; Orologio Ufficiale: EBERHARD Co.; Main Sponsor: BANCA CARIGE, FASTWEB; Sponsor: GEBERIT, SARA ASSICURAZIONI, FREE TO X; Clothing Partner: HELLY HANSEN. Alessandro Campagna, Direttore Commerciale I Saloni Nautici: ...

