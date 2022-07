(Di mercoledì 27 luglio 2022)ha ridotto lanetta a 130di euro nel primo trimestre contro i 779dell'analogo periodo del 2021. In crescita del 39% ioltre i 4,43 miliardi di euro, mentre ...

Italian : Saipem: la perdita si riduce a 130 milioni, ricavi +39% - fisco24_info : Saipem: ricavi su (+39%), la perdita cala a 130 milioni e batte stime: Netto miglioramento rispetto al “rosso” di 7… - fisco24_info : Saipem: la perdita si riduce a 130 milioni, ricavi +39%: Caio, torna redditività operativa, fiducia sul Piano - aleper1minuto : @EnricoLetta abbiamo la tremenda percezione che la perdita di soldi che stiamo subendo sia dovuta alla poco chiarez… - pdilor : Avevo il dente avvelenato con le #SAIPEM... E oggi ho recuperato (con gli interessi) il loss di venerdì! Ti spiego… -

ha ridotto lanetta a 130 milioni di euro nel primo trimestre contro i 779 milioni dell'analogo periodo del 2021. In crescita del 39% i ricavi oltre i 4,43 miliardi di euro, mentre ......degli scambi a Wall Street sono attesi i conti di Boeing che dovrebbe riportare unaper ... Hera, Iveco, Moncler, Poste Italiane,e Unicredit. Al test dei conti anche Acea, Rai Way, ..."Fiducia anche grazie a completamento aumento di capitale" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - 'Saipem chiude un semestre di crescita e di ritorno alla redditivita' operativa che ril ...Saipem ha ridotto la perdita netta a 130 milioni di euro nel primo trimestre contro i 779 milioni dell'analogo periodo del 2021. (ANSA) ...