Russia. Niente Ikea? I mobili li faranno i carcerati (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Se l'Ikea ha lasciato la Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina e delle sanzioni, a costruire mobili a prezzi popolari ci penseranno i carcerati. Compagnie statali e municipali hanno firmato un contratto da 600 milioni di rubli (10 milioni di dollari) con le colonie penali della regione degli Urali per la produzione di mobili, scrive il quotidiano locale Oblastnaya Gazeta, rilanciato da Moscow Times. "Le colonie penali potrebbero prendere il posto dell'Ikea. Se paragoniamo i mobili, la qualità è migliore e i prezzi sono più bassi", ha dichiarato Ivan Sharkov, capo del programma di lavoro per i carcerati della regione di Sverdlosk. Il colosso svedese dei mobili è una delle centinaia di società occidentali che hanno ...

