Ronaldo Napoli, indiscrezione dalla Spagna: gli azzurri sognano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ronaldo nel mirino del Napoli! indiscrezione in arrivo dalla Spagna secondo cui gli azzurri sognano il colpo da 90 Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna sul possibile futuro di Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riferito da AS, infatti, CR7 sarebbe conteso non solo da Chelsea, Bayern Monaco e Atletico Madrid, ma anche dal Napoli. Viene evidenziato come De Laurentiis abbia un ottimo rapporto con Jorge Mendes, agente dell'ex Juventus. Al momento, però, le richieste del portoghese restano ancora molto alte per le casse dei partenopei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

