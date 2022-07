Roma, Wijnaldum ad un passo: i tre indizi che avvicinano al colpo (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Roma è sempre più ambiziosa. I giallorossi sono reduci dalla vittoria della Conference League e l’obiettivo è sempre più quello di alzare l’asticella. Mourinho rappresenta una garanzia in panchina, la dirigenza si è mossa benissimo sul calciomercato. La squadra era già molto competitiva e in più si sono aggiunti calciatori del calibro di Celik, Matic e Dybala. E non è di certo finita. E’ vicinissimo, infatti, anche l’arrivo di Georginio Wijnaldum, centrocampista del Psg in grado di fare la differenza in mediana. Sono arrivati tre indizi che avvicinano sempre di più al colpo. Nella giornata di lunedì l’agente del calciatore si è presentato in Italia proprio per discutere del futuro dell’olandese. Un altro indizio è arrivato direttamente dal calciatore che è stato uno dei primi a ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laè sempre più ambiziosa. I giallorossi sono reduci dalla vittoria della Conference League e l’obiettivo è sempre più quello di alzare l’asticella. Mourinho rappresenta una garanzia in panchina, la dirigenza si è mossa benissimo sul calciomercato. La squadra era già molto competitiva e in più si sono aggiunti calciatori del calibro di Celik, Matic e Dybala. E non è di certo finita. E’ vicinissimo, infatti, anche l’arrivo di Georginio, centrocampista del Psg in grado di fare la differenza in mediana. Sono arrivati trechesempre di più al. Nella giornata di lunedì l’agente del calciatore si è presentato in Italia proprio per discutere del futuro dell’olandese. Un altroo è arrivato direttamente dal calciatore che è stato uno dei primi a ...

Glongari : La #Roma è convinta di avere fatto passi avanti sostanziali nella rincorsa a Gini #Wijnaldum. L’apertura al sacrifi… - cmdotcom : #AsRoma , altri due colpi: in arrivo #Wijnaldum e #Bailly - sportmediaset : La Roma non si ferma più: Wijnaldum è vicino e Zaniolo resta #Sportmediaset #AsRoma #Wjinaldum - asr_cdsc : Wijnaldum, affare in chiusura. Accordo trovato con il PSG sulla formula del prestito con diritto di riscatto a 10 m… - minutimagazine : #Wijnaldum sempre più vicino alla Roma. -